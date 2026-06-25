Más de 100 muertos y casi mil heridos: Así quedó Venezuela tras dos terremotos y 30 réplicas

Distintos puntos de Caracas y del estado de La Guaira quedaron destruidos tras los fuertes sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron a Venezuela durante la tarde de este miércoles, siendo el estado de La Guaira el más afectado.

Tras los fuertes movimientos telúricos en el país sudamericano, se generaron derrumbes de edificios y distintas estructuras, lo que dejó destruidos distintos puntos de la ciudad.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó este jueves al canal estatal Venezolana de Televisión, que producto de los dos terremotos y las 30 réplicas registradas, hay 164 muertos y 971 heridos.