VIDEO | Indignación en Venezuela: Policía robó $10 mil dólares entre escombros del terremoto

El oficial debía resguardar el sitio en medio de la emergencia, pero fue descubierto por los propios vecinos del sector cuando guardaba cientos de billetes.

En medio de las labores de rescate y búsqueda tras los terremotos que afectaron Venezuela hace una semana, un policía fue increpado tras ser sorprendido robando dólares de entre los escombros.

El hecho ocurrió en La Guaira, epicentro de la emergencia, donde un oficial que estaba custodiando los edificios destruidos fue descubierto con cerca de $10 mil dólares en billetes de 100.

Los vecinos que estaban en el sector lo increparon y registraron la situación en video. Posteriormente, el policía y otros tres uniformados que estaban involucrados fueron detenidos y expulsados de la institución.