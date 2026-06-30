Acusan lenta ayuda y fuertes restricciones de autoridades y militares en Venezuela tras terremotos

Residentes denuncian que militares no están abriendo paso a medicamentos y alimentos, mientras que rescatistas de Topos Chile acusan hostigamiento en sus labores.

Mientras los venezolanos exigen ayuda más rápida, las restricciones se hacen cada vez más fuertes en las zonas afectadas por los dos terremotos.

Residentes denuncian que militares no están abriendo paso a medicamentos y alimentos, mientras que rescatistas de Topos Chile acusan hostigamiento en sus labores.