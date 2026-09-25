Encuesta CNC: Victimización del comercio cae al 56,6% y robo hormiga es el delito más común

El sondeo registró una disminución desde el 61,2% hasta el 56,6% en la victimización de los comercios, motivada principalmente por la caída en ciudades como Iquique, Santiago y Temuco.

Un 56,6% de los comercios fueron víctimas de algún delito o falta, según la última Encuesta de victimización de comercios elaborada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

El sondeo se desarrolló entre los meses de julio y agosto, y registró la situación de alrededor de 1.200 establecimientos ubicados en varias ciudades entre Iquique y Puerto Montt.

Entre los resultados, la tasa de victimización alcanzó el 56,6% a nivel nacional , cinco puntos menos respecto al semestre anterior, que se situó en 61,2%.

A nivel de ciudades, Iquique, Santiago y Temuco tuvieron bajas, pero Valparaíso-Viña del Mar registró un alza hasta el 66,6%.





El ranking de los delitos que más se repiten

El estudio también entregó información sobre los delitos que más afectan a los comercios, siendo el más predominante el robo hormiga (22,6%).

A este le siguen otros daños materiales al local (20,3%), hurto (19,2%) y delito económico (12%).

La parte alta del listado la completan el robo de accesorios de vehículo comercial (10,6%), saqueo y robo con fuerza (8,3%), robo de mercancía en ruta (7,7%) y robo con violencia e intimidación (3,6%).

Otro que destaca el sondeo es que de los encuestados que sinceraron haber sido víctima de algún delito, un 58,4% no realizó la denuncia.