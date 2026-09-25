Cortes de luz en Santiago: Enel anunció interrupción de suministro para seis comunas este fin de semana

Los cortes de energía podrían extenderse hasta siete horas.

Enel informó que seis comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante el fin de semana, vale decir, los días sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

Las interrupciones fueron programadas por la empresa y forman parte del plan de mejoramiento del servicio.

Además, algunos de los cortes de energía se extenderán por entre seis y siete horas.

Las comunas afectadas son:

Quinta Normal (sábado 26)

(sábado 26) Maipú (sábado 26)

(sábado 26) La Florida (sábado 26)

(sábado 26) Las Condes (domingo 27)

(domingo 27) Santiago (domingo 27)

(domingo 27) La Cisterna (domingo 27)





Cortes de luz en 6 comunas de la Región Metropolitana: Estas son las zonas afectadas y horarios

Sábado 26

Quinta Normal: entre las 10:00 y 16:00 horas.

Maipú: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

La Florida: entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Domingo 27

Las Condes: entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Santiago: entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Cisterna: entre las 10:00 y las 17:00 horas.