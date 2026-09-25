Naya Fácil acusó suplantación de su identidad para estafar: Pedían $200 mil por “publicidad” y hasta enviaron audios

A la víctima intentaron convencerla diciéndole que harían una excepción, cobrándole $200 mil en vez de $500 mil por publicidad: “¿Estás resfriada, Nayita?”, preguntó al recibir el audio.

Este viernes, Naya Fácil denunció a través de sus redes sociales la suplantación de identidad para poder estafar a personas en su nombre.

Todo esto lo comentó la influencer a través de su cuenta de Instagram, donde recibió los datos de la persona que efectuaría las estafas y además expuso las capturas de pantalla de alguien que estuvo a punto de ser estafado.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Naya explicó que esta persona que suplanta su identidad pedía dinero a cambio de una presunta publicidad.

En los chats, quien se hace pasar por Naya incluso manda audios y la víctima, de nombre Anthony, le dice: “¿Estás resfriada, Nayita?”.

“Normalmente no hago cosas así, pero entiendo que te han estafado antes, así que quería hacer esto para darte la tranquilidad de que realmente soy yo”, le dice la persona que suplanta la identidad.

Luego le insiste en que el depósito debe hacerse antes de la publicidad y pregunta: “¿Cuánto puede pagar? Déjeme ver si puedo ayudarle”.

“Entiendo su situación y realmente valoro que confíe en mí para algo tan importante. Mis honorarios habituales para este tipo de campañas son de $500.000, pero dadas sus circunstancias estoy dispuesto a reducirlos a $200.000″, le dice a la víctima.

Luego, al enviar los datos de transferencia, el hombre se da cuenta de que los datos no corresponden a Naya y decide no transferir.

Al respecto, Naya comentó: “Yo en TikTok no respondo ningún mensaje ni ningún comentario; si a alguien le ha llegado algún comentario respondido por mi nombre, no soy yo”.

Además, agregó: “Apenas subo videos; de hecho, ni siquiera leo los comentarios, no les doy like ni nada porque yo soy más de Instagram y, la verdad, menos contestaría mensajes por interno pidiendo dinero”.

Finalmente, la influencer expuso su usuario real de TikTok y dejó en claro que “no tengo Facebook tampoco”.

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