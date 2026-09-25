“Todos me advirtieron”: Leo Rey destapa desconocida trastienda de su frase viral contra Alexítico

A una semana de su presentación en las fondas del Parque O’Higgins, el cantante entregó detalles de lo que pasó antes de su polémico comentario que desató la molestia de La Noche. “Estaba mi cabeza a mil”, aseguró.

Leo Rey reveló la desconocida trastienda detrás de la polémica frase que lanzó contra Alexítico durante su presentación en las fondas del Parque O’Higgins.

Recordemos que todo ocurrió al comienzo del concierto, cuando el cantante se disponía a interpretar el clásico Que nadie se entere. Al ingresar al escenario, sorprendió al público al exclamar “c… Alexítico”, momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La frase no era nueva dentro de sus presentaciones y tiene como telón de fondo la tensa relación que el músico mantiene con su excompañero Alexis Morales, luego de su salida de La Noche y los posteriores conflictos legales entre ambos.

Las advertencias que recibió Leo Rey por frase viral

A una semana del comentado episodio, Leo Rey realizó un live en Instagram y reveló que, antes de subir al escenario, recibió varias advertencias para que no pronunciara la frase.

“Yo fui al Parque O’Higgins y todos se me acercaron. Mi compadre (Daniel Chamorro, percusionista) se me acercó primero y me dijo: ‘Compadre, por favor, no le vayas a decir eso. Tú ya sabes que…’ “, le advirtió su colega.

“Y le dije: ‘No, compadre, tranquilo’”, aseguró Leo, explicando que en ese momento “estaba enfocado en calentar la voz porque ese día estaba un poco delicado“.

“Estaba mi cabeza a mil. (Yo decía) tenemos que hacerlo bien, tiene que salir todo perfecto”, recordó sobre los minutos previos a su presentación.





Pero no fue la única advertencia. “Después se me acercó la bailarina, la directora, la Dani, mi chanchita linda, y me dice: ‘Chanchito, no vayas a decir nada en el show’. Yo le dije: ‘No, mi chanchina, no’”, afirmó.

“Todos me advirtieron e incluso yo dije: ‘No, es que no puedo decir nada. Ya basta de decir esa h… Ya para qué decir’. Todos los consejos en mi cabeza”, reveló.

La reacción del público cambió todo

Pese a que tenía decidido guardar silencio, Leo Rey contó que todo cambió cuando llegó el momento de subir al escenario y escuchó la reacción de las miles de personas presentes en el Parque O’Higgins.

“Todos estaban en el escenario, yo estaba atrás, pero se me hacía largo y quería puro entrar. Y cuando empieza y escucho al público, era una locura”, aseguró.

“Cuando ya entré, la gente estaba en efervescencia. Yo no la había vivido hace tanto tiempo. Y ahí estaba haciendo a la gente entrar en sabor y algo dentro de mí por la guata (provocó la frase)… ¡y ya! Y de ahí no me acuerdo de nada ”, confesó entre risas.