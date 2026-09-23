“He llorado caleta”: Leo Rey se sinceró a días del polémico mensaje que envió a Alexítico
“Es mi forma de ser, pero no quiero herir a nadie, no gozo con eso… o sea, igual un poquito sí”, reconoció el exintegrante de La Noche en una transmisión de Instagram.
El cantante Leo Rey defendió a través de redes sociales el polémico mensaje que pronunció en una fonda de Fiestas Patrias en contra de Aléxitico, su excompañero de La Noche y actual líder de la agrupación.
Mediante una transmisión en vivo, aseguró que fue una forma de desahogarse con “alguien que me traicionó”, aunque manifestó su cariño por el conjunto que años atrás lo lanzó al estrellato.
“Amo a La Noche, amo a ese grupo, no lo odio. Todo esto es por… porque así soy yo, soy bueno para h… y es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó”, reconoció el músico.
La emoción de Leo Rey tras masivo apoyo
En esa línea, recordó que entregó “todo mi talento, toda mi sinceridad, de amor, de corazón, de hermano, para que me paguen de esa manera después que yo me vaya y dejándome siempre mal“.
“Es mi forma de ser, pero no quiero herir a nadie, no gozo con eso… o sea, igual un poquito sí“, sinceró entre risas a propósito del epíteto que lanzó en La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins.
Tras su polémica salida del grupo, agregó, “sufrí la peor parte, viví muchas cosas después que me separé de la banda”, mencionando, por ejemplo, vetos de productoras.
“Seguir en contra de todos esos malos pensamientos de la gente que te critica o te hace sentir que eres mierda trabajando, aprendiendo (…) Perdónenme, pero he llorado caleta de felicidad. Gracias, gente”, cerró, soltando lágrimas al agradecer el apoyo de sus seguidores.
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