Inédito: Minvu destinará $5.900 millones para la construcción de iglesias

Serán 22 los proyectos de equipamiento comunitario para iglesias los beneficiados por una inversión de 143.800 UF del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) financiará por primera vez la construcción de Centros Comunitarios de Culto, mediante el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27).

Se trata de una nueva línea que busca levantar 22 proyectos de equipamiento comunitario para iglesias a nivel nacional, con una inversión de 143.800 UF, es decir, alrededor de $5.900 millones.

En total, el DS27 contempla una inversión superior a 10,7 millones de UF para financiar 68 mil subsidios y 169 proyectos.





Nueva línea para la construcción de Centros Comunitarios de Cultos

De este modo, la nueva línea para los Centros Comunitarios de Cultos representa un 1,3% aproximadamente de los recursos comprometidos en el programa.

De acuerdo con la información entregada por el Minvu, los recintos deberán contar con espacios destinados al culto y a la reflexión, pero también para talleres, capacitaciones, reuniones y otras actividades abiertas a la comunidad.

De igual manera, contemplarán espacios exteriores para actividades culturales y recreativas, además de servicios como cocina, oficinas, bodegas y baños.

Para postular, las organizaciones vecinales y Entidades Patrocinantes debían presentar sus proyectos ante el organismo hasta el 17 de septiembre, asegurándose de cumplir con los requisitos establecidos.