Detienen a nuevo prófugo por homicidio de carabinero en Renca: Sería uno de los autores materiales

El sujeto fue detenido al medidía de este miércoles en la comuna de Estación Central y mañana será puesto a disposición del Tribunal de Garantía correspondiente para su formalización.

Personal de Carabineros logró la detención de uno de los autores materiales del homicidio en contra del carabinero Alejandro Ortiz Vásquez, asesinado mientras se encontraba de franco el pasado 27 de agosto en la comuna de Renca.

El sujeto fue encontrado durante el mediodía de este miércoles en la comuna de Estación Central y fue puesto a disposición de la justicia.

Mañana pasará a control de detención y su posterior formalización por el delito de homicidio calificado.





Hasta ahora, el trabajo del la Fiscalía ECOH y el departamento OS9 de Carabineros ha permitido la detención de siete detenidos vinculados al homicidio del cabo 2°.

De ellos, dos se encuentran detenidos por el delito de homicidio calificado, cuatro por el delito de encubridores y uno por el delito de porte del arma homicida, todos con la cautelar de prisión preventiva.

Desde el gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la nueva detención que se consiguió este miércoles y el trabajo de la policía.

“Esta efectividad policial se debe a un trabajo abnegado y técnico, que hoy día tiene en Chile un aumento de la detención de prófugos de más del 80% respecto del año pasado”, sostuvo.