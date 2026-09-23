Polémica por festival de electrónica vinculado al desierto florido: GORE se desmarca del evento

A través de publicaciones en redes sociales, el evento se promocionaba como el “festival oficial de Desierto Florido”. Los afiches contaban con logos de organismos públicos como el Gobierno Regional de Atacama, que negó su participación en la organización.

Una fiesta electrónica anunciada para octubre en el sector de Chehueque, en Vallenar, generó una fuerte polémica por su vinculación con el desierto florido y las dudas sobre un eventual impacto en el entorno natural.

Se trata de Samsara, evento programado para el próximo 10 de octubre, con una duración de 12 horas y presentaciones de DJs nacionales e internacionales.

La controversia surgió luego de que inicialmente fuera promocionado como el “Festival Oficial del Desierto Florido”, incluyendo en una de sus piezas publicitarias los logos del Gobierno Regional de Atacama, Sernatur y ProChile.

Ante los cuestionamientos, la productora aseguró que la actividad se realizará íntegramente en un recinto privado, cerrado y delimitado, y que no se instalará infraestructura ni habrá circulación de asistentes sobre sectores de floración.





GORE Atacama se desmarca de festival

Desde el Gobierno Regional de Atacama se desmarcaron de la iniciativa. El gobernador Miguel Vargas aseguró que “no existe ningún grado de participación” del organismo.

“Descartamos categóricamente participación nuestra, ni como auspiciadores ni como patrocinadores de esta actividad”, recalcó Vargas.

La autoridad sostuvo además que el GORE no fue consultado sobre el evento y recalcó que se trata de una actividad “organizada estrictamente en el ámbito privado”.

En tanto, Sernatur y la Municipalidad de Vallenar también descartaron participación en su organización.

Según antecedentes consignados por The Clinic, el evento masivo no contaría actualmente con autorización de la Delegación Presidencial Regional . En tanto, Conaf señaló que el lugar donde se realizaría está fuera de las áreas protegidas que administra, por lo que no cuenta con antecedentes sobre la actividad.

Tras la polémica y las críticas surgidas en redes sociales, Samsara eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram. En su biografía, la productora dejó únicamente un mensaje: “Estamos aclarando antecedentes y abordando cada detalle con responsabilidad”.