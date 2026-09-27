27/ 09/ 2026 12:27

Influencer quedó sin neumáticos tras robo en San Miguel: Sus seguidores llegaron a ayudarlo

Christopher Alarcón, conocido en redes sociales como Top Driver, es un conductor y creador de contenido que sufrió un robo en San Miguel. Pasado las 23:00 horas habría visitado a un amigo y tras dejar su auto estacionado, le robaron las cuatro ruedas y dejaron el vehículo en el suelo. “Estábamos a menos de 100 metros de distancia en una plaza”, indicó, revelando que gracias a un video, sus seguidores le prestaron neumáticos para sacar el auto que acababa de comprar hace una semana.