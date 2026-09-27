Ministro Poduje anuncia que ciclistas deberán inscribirse para ingresar al Cerro San Cristóbal

Además, el titular de Vivienda y Urbanismo adelantó que tendrán que portar un chaleco reflectante que, a su vez, tendrá un código identificatorio.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció este domingo nuevas medidas que regirán en el Cerro San Cristóbal apuntando a mejorar la convivencia entre ciclistas y peatones.

A partir de diciembre, dio a conocer el secretario de Estado, los ciclistas deberán inscribirse para subir al recinto capitalino, además de portar un chaleco reflectante con un código identificatorio .

En sus declaraciones, aseguró que la iniciativa responde a que hay “ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores” que caminan por el Parque Metropolitano.





Esto, en medio de un aumento en el número de fiscalizaciones en el cerro de parte de Carabineros hacia ciclistas que circulan a más de 30 kilómetros por hora, con pistolas radar para detectar a quienes superan el límite.

Las infracciones para quien excedan la velocidad permitida pueden llegar los $107 mil (1,5 UTM), en un espacio que durante los fines de semana recibe cerca de 8.000 pedaleros.

Entre los puntos más sensibles del recinto, de acuerdo con El Mercurio, se encuentran la curva de la Casa de la Cultura Anahuac, los cruces frente a la piscina Antilén y el Jardín Japonés, además de la curva antes de la salida de Pedro de Valdivia.