“Te voy a reventar”: Imprudente maniobra desató pelea y cachetazo entre ciclistas en Cerro San Cristóbal

La confrontación comenzó luego de que un hombre reclamara por una temeraria acrobacia durante el descenso. El incidente terminó con empujones, una cachetada y golpes captados en video.

Una imprudente maniobra de un grupo de ciclistas desató un conflicto en el Cerro San Cristóbal, que terminó con amenazas, insultos y golpes. El hecho se viralizó en redes sociales.

La tensa discusión fue compartida a través de Instagram por uno de los jóvenes que descendían por el cerro. En el video se observa cómo el mismo autor del registro se movilizaba por una curva solo en una rueda.

Esta temeraria acción provocó la molestia de otro ciclista, quien iba en dirección contraria y cayó al suelo al intentar esquivar al grupo.

Conflicto de ciclistas en Cerro San Cristóbal

Yonathan Galviz, ciclista venezolano detrás de la imprudente maniobra, grabó el momento en que el hombre se acercó directamente hacia él. “¿Qué vas a hacer, mama hue…?”, le preguntó antes de recibir un empujón.

“Estos sacos de h… van bajando en una rueda”, reclamó el ciclista afectado. “Ni siquiera te hemos tocado, maldito llorón”, respondió el joven venezolano.





La discusión fue subiendo de tono a tal punto que este último sacó el sillín de su bicicleta y amenazó con golpear al hombre: “Con esta te voy a reventar. Pégame, pégame”.

Finalmente, el otro ciclista respondió con una cachetada y, posteriormente, el autor del registro terminó golpeándolo por la espalda. “Me tocó primero, papá, y yo no lo he tocado”, dijo el sujeto al ser advertido por personal del parque.

Las imágenes generaron opiniones divididas en redes, aunque la mayoría criticó la acción del ciclista que publicó el video. “Dos dedos de frente”, “respeten para que los respeten” y “buena parada de carros”, fueron parte de los comentarios.

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