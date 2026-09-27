¿Buscas qué ver? Estas son las 100 mejores series de TV del siglo XXI, según New York Times

La selección se realizó mediante una encuesta a más de 500 profesionales del sector, grupo que incluyó a actores, showrunners y críticos de televisión.

¿Cuál es la mejor serie de televisión estrenada en lo que va del siglo XXI? Para responderlo, The New York Times consultó a más de 500 expertos, críticos culturales, actores, creadores y responsables de algunas de las producciones más influyentes de las últimas décadas.

El primer lugar del listado fue asignado a Breaking Bad, la serie de AMC centrada en la vida de Walter White. El drama policial The Wire ocupó la segunda posición, mientras que la historia sobre el sector publicitario Mad Men se ubicó en el tercer puesto.

La lista de las diez producciones principales mezcla drama, comedia y sátira. En esa línea, los resultados de la votación indican una tendencia hacia narrativas con personajes moralmente ambiguos y arcos argumentales de larga duración.

La encuesta, por otra parte, consideró solo series estrenadas desde enero de 2000. Eso explica una de las grandes ausencias: The Sopranos, considerada una de las producciones más influyentes, no pudo participar porque debutó en HBO en 1999.

10. Atlanta (2016-2022)

9. Curb Your Enthusiasm (2000-2024)

8. 30 Rock (2006-2013)

7. Veep (2012-2019)

6. Game of Thrones (2011-2019)

5. Fleabag (2016-2019)

4. Succession (2018-2023)

3. Mad Men (2007-2015)

2. The Wire (2002-2008)

1. Breaking Bad (2008-2013)

Revisa el listado completo: