Bus con hinchas de Colo Colo fue atacado a disparos en San Antonio: Adolescente está en riesgo vital

Los hinchas viajaban en un bus particular arrendado y, al momento de la balacera, venían de regreso de Santiago tras presenciar el duelo del viernes frente a Audax Italiano.

Cinco personas heridas, una de ellas en riesgo vital, dejó un ataque a balazos contra un bus interurbano registrado la madrugada de este sábado en la comuna de San Antonio, en la región Metropolitana.

Según informó Fiscalía, el incidente tuvo lugar a eso de la una de la madrugada en calle Marta Brunet, en la población Bellavista. En ese lugar los atacantes perpetraron disparos hacia el bus que retornaba desde Santiago.

El comisario Jhonatan Zamora Altamirano, detalló que “en circunstancias que un bus que se trasladaba con hinchada del equipo de fútbol Colo Colo, (…), por circunstancias que se desconocen, este detiene su marcha en calle Bellavista”.





Añadió que esos individuos “extraen desde sus vestimentas armas de fuego y efectúan un número indeterminado de disparos al bus, originando lesiones de diversa consideración a cinco personas”.

Producto del ataque, “existe un menor de 16 años de edad, quien está con riesgo vital. En tanto, los demás se mantienen fuera de riesgo vital”, relató.

La Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio quedó a cargo de las diligencias investigativas, quienes recolectaron declaraciones de víctimas y testigos, evidencia balística, hematológica, audiovisual y fotográfica.