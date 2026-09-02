02/ 09/ 2026 22:10

Robo a adulta mayor en Buin: La habrían drogado con un parche, la llevaron a su casa y robaron dinero, joyas y tarjetas

Lo siguiente es muy preocupante: Una mujer de la tercera edad denuncia que una pareja la abordó en la calle para preguntarle por una dirección, la acariciaron en la nuca y en la cabeza y con esto la habrían drogado con una sustancia que la mantuvo en un trance que le permitió a estos sujetos llevarla hasta su casa, donde robaron más de un millón y medio de pesos en efectivo, joyas y tarjetas bancarias. Expertos en toxicología explican que los delincuentes utilizan unos parches medicados y que este no es el primer caso en nuestro país.