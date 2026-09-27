Pdte. Kast cae a 28,2% de aprobación y desconfianza alcanza máximo nivel, según Pulso Ciudadano

La encuesta fue levantada este mes y un 49,7% evaluó negativamente la situación económica del país.

Este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de Pulso Ciudadano, que reveló una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, que se ubicó en 28,2%. Además, un 49,7% evalúa mal la situación económica del país.

La encuesta fue levantada entre el 23 y 25 de septiembre de 2026, en un contexto económico complejo: alza en la cesantía, mayor presión inflacionaria y una proyección de crecimiento del PIB entre 0,2% y 0,75% para el año.

La medición coincide además con la primera participación del presidente Kast en la Asamblea General de la ONU y la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, lo que generó una fuerte controversia en suelo nacional.

En este contexto, el mandatario registró un 28,2% de aprobación y un 57,6% de desaprobación, con un 14,2% que no sabe. Respecto a agosto (33,8%), la aprobación retrocede 5,6 puntos y la desaprobación sube 3,2 puntos, revirtiendo la recuperación observada ese mes.

Situación económica

Sobre la situación económica del país, un 49,7% la evalúa como mala/muy mala, un 38% como regular y solo un 9,8% como buena(muy buena.

Un 57,7% desconfía del presidente Kast

El nivel de desconfianza en el presidente alcanzó en tanto el 57,7%, el nivel más alto desde que asumió el cargo. Solo el 19,3% declara mucha o total confianza —el mínimo del Gobierno— y el 23,0% confianza mediana.

Desde diciembre de 2025, cuando Kast era presidente electo y acumulaba 36,0% de confianza alta, la caída acumulada es de 16,7 puntos en el tramo de alta confianza.

Escudo de las Américas

Esta semana el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Estados Unidos que reúne a cerca de 15 Gobiernos de América Latina y el Caribe para coordinar el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

La ciudadanía recibe la noticia con una opinión dividida, pero con leve mayoría favorable a la adhesión: