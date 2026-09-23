“Avergonzando a Chile ante el mundo”: Camila Vallejo arremete contra pdte. Kast tras discurso en la ONU

La exvocera del gobierno de Gabriel Boric indicó que el mandatario sigue culpando a otros de sus malas decisiones tras seis meses al mando del país.

Este miércoles, y a través de sus redes sociales, Camila Vallejo se manifestó y criticó durante al presidente José Antonio Kast.

Cabe señalar que el mandatario dio su primer discurso en la ONU, donde tuvo como ejes principales la seguridad, el combate al crimen organizado y la cooperación entre naciones.

Además, agregó: “Llevamos seis meses, y estamos ordenando la casa. Hoy Chile es un país más seguro, un país más competitivo y un país con menos burocracia”.





Camila Vallejo le responde a José Antonio Kast

Estos dichos no cayeron nada bien en la exvocera del gobierno de Gabriel Boric, quien a través de X afirmó.

“El Presidente José A. Kast nuevamente avergonzando a Chile ante el mundo. Hoy volvió a hablar muy mal de nuestro país frente a la comunidad internacional, con la inmadurez de quien, después de 6 meses de ‘gestión’, sigue echándole la culpa a otros de sus propias insuficiencias y malas decisiones”, indicó.

Además, la exdiputada compartió una imagen con algunos datos y manifestó que Kast sigue subordinando a Chile a los intereses de Donald Trump.