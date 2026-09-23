¿Se enamoró de la IA? La curiosa declaración de amor de Mauricio Pinilla que llamó la atención en redes

“Te amo, bebé”, señaló Mauricio en redes; sin embargo, se trataba de un video de una cantante hecha con inteligencia artificial que hablaba sobre el sacrificio de las madres.

Este miércoles, Mauricio Pinilla compartió una curiosa declaración de amor que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

El exfutbolista compartió la canción “Mama” de Blooz Room, una artista que fue creada con inteligencia artificial (IA) y que se ha hecho viral en redes sociales y Spotify.





La declaración de Mauricio Pinilla

Las canciones de Blooz Room generalmente están acompañadas de videos a color que también son creados con IA, donde ella aparece en primer plano interpretando y, en ocasiones, se le agregan las letras.

Mauricio compartió el video de la canción “Mama”, que honra la labor de las madres y reflexiona sobre las actitudes que tienen los hijos a medida que van creciendo.

Al respecto, Pinilla comentó: “Love you, baby”, lo que en inglés se traduce como: “Te amo, bebé”.

Sumado a ello, el exfutbolista agregó un emoji de corazón y una carita sonrojada cubriéndose la boca.

Aunque Mauricio no precisó si su mensaje iba dedicado a Blooz Room o a otra mujer, lo cierto es que las cantantes hechas con inteligencia artificial se han tomado las redes sociales en el último tiempo.

El ejemplo más claro de ello es Nyla Stone, una de las artistas más reconocidas en TikTok y Spotify por su hit “Ahora soy mi prioridad”.

El éxito de las canciones creadas con IA va cada vez más en aumento e incluso cuentan con sus propios perfiles en redes sociales con cientos de miles de seguidores.

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