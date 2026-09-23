Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa dio a conocer que la interrupción se extenderá por 12 horas y se debe a trabajos programados.

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 12 horas.

Para este miércoles 23 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Ñuñoa y Peñalolén.





Comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 23 de septiembre

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 23 de septiembre hasta las 03:00 del jueves 24.