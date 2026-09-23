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Por hasta 12 horas: Aguas Andinas anuncia corte de agua en comunas de la Región Metropolitana

La empresa dio a conocer que la interrupción se extenderá por 12 horas y se debe a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en gran parte de la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y se extenderá por hasta 12 horas. 

Para este miércoles 23 de septiembre, la empresa indicó que las comunas afectadas son: Ñuñoa y Peñalolén.

Comunas que tendrán cortes de agua este miércoles 23 de septiembre

  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 23 de septiembre hasta las 03:00 del jueves 24.
  • Peñalolén: Desde las 15:00 del miércoles 23 de septiembre hasta las 03:00 del jueves 24.
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