“No sabemos por qué se dio el ataque a Héctor”: Abogado de “Poroto” descarta amenazas tras crimen
Este miércoles, y en las afueras del Servicio Médico Legal, habló con Chilevisión, Cristian Moya, abogado de Héctor Cárdenas, más conocido como “Poroto” y quien fue acribillado en la población José María Caro de Lo Espejo. “Héctor manejaba un solo celular y ahí no tenía ningún tipo de amenaza. Ese celular se lo llevaron los funcionarios, así que no tenemos la menor idea de por qué se habría dado el ataque a Héctor”, afirmó.