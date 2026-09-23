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Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 13:48 horas de este miércoles 23 de septiembre en la región de Antofagasta.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió este miércoles 23 de septiembre a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta. 

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:48 horas, a 56 kilómetros al este de Socaire. 

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 238  kilómetros.

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