Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró a las 13:48 horas de este miércoles 23 de septiembre en la región de Antofagasta.

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió este miércoles 23 de septiembre a la zona norte del país, específicamente a la región de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:48 horas, a 56 kilómetros al este de Socaire.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 238 kilómetros.