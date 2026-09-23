“No quería hacer nada de esto…”: Angie Jibaja preocupa a seguidores tras polémicos lives donde admite consumo de alcohol

La modelo había admitido hace años sus problemas con el consumo de alcohol y drogas.

Angie Jibaja encendió las alarmas en redes sociales tras hacer una transmisión en vivo en TikTok donde reconoció haber consumido alcohol.

La modelo había admitido hace años sus problemas con el consumo de alcohol y drogas y a ello se suma el episodio que protagonizó hace un mes, donde fue vista con su pareja, Jonathan Petit, en una zona riesgosa en Perú.

“Angie Jibaja y su novio chileno fuman y comparten con gente de mal vivir”, aseguró Magaly TV en ese entonces, medio peruano que compartió la noticia.





¿Qué dijo Angie Jibaja?

Al respecto, en esta oportunidad, Angie realizó unas transmisiones en vivo a través de TikTok con Jonathan desde Brasil, donde le costaba pronunciar palabras e incluso pidió dinero a sus seguidores.

“No crean todo lo que dicen o todo lo que tratan; a veces pueden sacar deducciones de ediciones de programas malintencionados; pueden narrar una historia que no es”, aseguró Angie.

En esa misma línea, comentó que es su pareja quien tenía cosas que decir sobre las polémicas del último tiempo: “Cuando él quiere hablar, yo sí me muero de miedo porque él sí que no tiene ni un pelo en la lengua”.

“Pásales mi número de Yape, por favor”, dijo Jibaja momentos después, en alusión a una billetera digital que se utiliza en su país natal.

Luego comentó: “No estoy tapando el sol con un dedo, ayer me tomé una copa de vino, ¿cuál es el problema? Estoy en un Airbnb en Brasil, ¿cuál es el problema? Es rústico, la mesa es de piedra, no es que esté en un lugar de mal vivir, no, no, no, así es de hermoso. Así que le guste al que le guste y si no les gusta, también me da lo mismo”.

Jibaja preocupó a sus seguidores por el estado en el que se encontraba el lugar donde se estaba quedando en Brasil y luego reconoció que se encuentra trabajando en una plataforma de marketing multinivel.

“También me han ofrecido meterme a un reality que creo que forzosamente voy a tener que terminar aceptando porque no quería hacer nada de esto, pero sí lo voy a tener que hacer”, admitió la modelo.

Respecto de los registros donde aparece en esta zona riesgosa en Perú, arremetió contra Magaly TV: “Estamos bien, felizmente, así que, ¿qué les puedo decir? Gente mala leche como esa señora, la verdad que trauma. No puedo salir ni siquiera despeinada porque al toque dice que estoy en otra. ¿Qué le pasa?”, cerró.

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