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Incluida la RM: Emiten aviso por tormentas eléctricas en seis regiones del país

El fenómeno meteorológico se puede producir entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile informó a través de su web una serie de avisos para los próximos días en Chile.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas y donde la zona afectada serían las regiones del centro y sur del país.

DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas

  • Condición sinóptica: Sistema frontal
  • Desde: La tarde del miércoles 23 de septiembre
  • Hasta: La madrugada del viernes 25 de septiembre
  • Zonas que afecta: Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera), O’Higgins (precordillera, cordillera), Maule (precordillera, cordillera), Ñuble (precordillera, cordillera) y Biobío (precordillera, cordillera).
  • Observación: Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

Mapa zona afectada

 

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