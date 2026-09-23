Incluida la RM: Emiten aviso por tormentas eléctricas en seis regiones del país

El fenómeno meteorológico se puede producir entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre.

La Dirección Meteorológica de Chile informó a través de su web una serie de avisos para los próximos días en Chile.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas y donde la zona afectada serían las regiones del centro y sur del país.





DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Sistema frontal

Sistema frontal Desde: La tarde del miércoles 23 de septiembre

La tarde del miércoles 23 de septiembre Hasta: La madrugada del viernes 25 de septiembre

La madrugada del viernes 25 de septiembre Zonas que afecta: Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera), O’Higgins (precordillera, cordillera), Maule (precordillera, cordillera), Ñuble (precordillera, cordillera) y Biobío (precordillera, cordillera).

Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera), O’Higgins (precordillera, cordillera), Maule (precordillera, cordillera), Ñuble (precordillera, cordillera) y Biobío (precordillera, cordillera). Observación: Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

Mapa zona afectada