Incluida la RM: Emiten aviso por tormentas eléctricas en seis regiones del país
El fenómeno meteorológico se puede producir entre este miércoles 23 y el viernes 25 de septiembre.
La Dirección Meteorológica de Chile informó a través de su web una serie de avisos para los próximos días en Chile.
Uno de estos es por probables tormentas eléctricas y donde la zona afectada serían las regiones del centro y sur del país.
DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas
- Condición sinóptica: Sistema frontal
- Desde: La tarde del miércoles 23 de septiembre
- Hasta: La madrugada del viernes 25 de septiembre
- Zonas que afecta: Valparaíso (cordillera), Metropolitana (cordillera), O’Higgins (precordillera, cordillera), Maule (precordillera, cordillera), Ñuble (precordillera, cordillera) y Biobío (precordillera, cordillera).
- Observación: Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.
Mapa zona afectada