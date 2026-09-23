Incendio arrasa con edificio y deja dos muertos en Cerrillos

En el lugar se encuentra trabajando personal de Carabineros, Bomberos y Fiscalía, con el objetivo de establecer dónde comenzó el fuego y la causa.

Una pareja de 42 y 45 años falleció en las últimas horas luego de que un importante incendio consumiera un edificio en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

El siniestro se registró en la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, concretamente en el primer piso de la estructura, pero pronto se extendió a los niveles superiores.

De acuerdo a información preliminar, la primera víctima perdió la vida al interior de la edificación a causa de las llamas.

En tanto, la segunda víctima, pese a que logró escapar de la vivienda, murió en plena vía pública debido a un paro cardiorrespiratorio por la inhalación de humo.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos y Fiscalía, con el objetivo de establecer dónde comenzó el fuego y la causa.

Al lugar también concurrió personal de Carabineros, que tuvo que dispersar una riña entre vecinos con gas lacrimógeno a pocos metros del siniestro.

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