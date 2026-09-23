Tragedia en Quinta Normal: Niño de 12 años muere tras caer desde un décimo piso

Una tragedia ocurrió durante la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal, donde un niño de 12 años perdió la vida tras caer desde un décimo piso.

Radio Bío Bío informó que el lamentable hecho ocurrió a las 23:00 horas en un edificio ubicado en calle Poeta Pedro Prado.

Según antecedentes preliminares, el menor se encontraba en el departamento junto a su hermana de 15 años, mientras que su madre y padrastro se encontraban trabajando. Por esta razón, no había adultos en el lugar.





Javier Mayer, fiscal Centro Norte, indicó que las primeras investigaciones se enfocan en determinar si en este caso hubo intervención de terceros o no.

“Estamos realizando las primeras diligencias que tienen que ver con determinar cómo ocurren los hechos y si en estos hechos hay intervención de terceros o no”, afirmó.

Por último, se indicó que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la PDI.