Atacantes escaparon en dos vehículos: Adolescente de 15 años fue apuñalada tras defender a su hermano en la Plaza Yungay

Los equipos policiales trabajan para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

Durante la tarde de este martes, una adolescente de 15 años fue apuñalada tras defender a su hermano en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron pasadas las 17:00 horas en el sector de la Plaza Yungay y la víctima fue atacada con un arma cortopunzante.





Los antecedentes del hecho

Los primeros antecedentes policiales apuntan a que el hermano de la adolescente estaba siendo agredido por un grupo de personas cuando ella se habría acercado a intentar proteger al joven.

En el incidente habrían estado involucrados cuatro hombres y dos mujeres que, tras apuñalar a la menor en el hombro, huyeron en dos vehículos.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial donde se encuentra fuera de riesgo vital, mientras que los equipos policiales trabajan en esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.