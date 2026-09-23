Temblor hoy 23 de septiembre de 2026 en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este miércoles 23 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 23 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.1

3.1 Hora: 03:40 horas.

03:40 horas. Epicentro: 46 km al noroeste de Ancud, región de Los Lagos.

46 km al noroeste de Ancud, región de Los Lagos. Profundidad: 24 km.

Magnitud: 3.3

3.3 Hora: 02:31 horas.

02:31 horas. Epicentro: 71 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, Los Andes, Argentina.

71 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, Los Andes, Argentina. Profundidad: 193 km.