23/ 09/ 2026 07:55

Lionel Richie internado otra vez: Fue operado del corazón y su gira está en vilo

El cantante Lionel Richie enfrenta por estas horas un empeoramiento en el estado de salud, luego que presentara nuevamente problemas cardiacos en medio de su gira con Earth, Wind & Fire. El músico británico de 77 años fue internado y sometido a un procedimiento de urgencia por una fibrilación auricular, un cuadro de arritmia. A raíz de lo anterior, el cantante canceló los tres conciertos siguientes en Estados Unidos. Se trata de la tercera internación de la estrella de la música ochentera en un año y la segunda en pocas semanas.