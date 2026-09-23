“Se siente una eternidad”: Angela y María José Prieto dedicaron sentido mensaje a un mes de la muerte de su hermana

Las hermanas recordaron a la fallecida productora a un mes del atropello que le costó la vida en Providencia. “Aún rotos seguimos entregando amor e intentando avanzar”, comentaron.

A un mes del fallecimiento de Paz Ramírez, sus hermabas Angela y María José Prieto compartieron un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

Las actrices se expresaron a través de una publicación que compartieron en Instagram, donde hablaron de lo difícil de su partida y le dedicaron emotivas palabras.

“Hoy se cumple un mes. Apenas un mes. Pero para mí se siente que ha pasado una eternidad. ¿Será por el enorme cansancio que siento? ¿Será por lo abrupta y violenta que fue tu partida? ¿Será porque aún nos queda un largo camino por recorrer para hacer justicia?”, escribió Angela Prieto en la publicación compartida con su hermana mayor.





La actriz señaló que su pérdida “no ha sido fácil… Pero igual me sorprende la fortaleza de tu familia, que aún rotos seguimos entregando amor e intentando avanzar, aunque sea a paso lento”.

Angela y María José recordaron a su hermana

Por otra parte, sinceraron lo que se vivió en las primeras Fiestas Patrias sin Paz Ramírez y expresaron que “solo materializa aún más que tu cuerpo físico ya no está con nosotros. Sin embargo te siento y logro percibir en otras sutilezas”.

“Tanta emoción y tanto misterio envuelve a la muerte. Sobre todo porque tenías tanta vida y tantos proyectos por delante”, añadieron.

En esa línea, también destacaron los logros que estaba consiguiendo la productora: “Estabas recién comenzando a cosechar, después de un largo camino de búsqueda y trabajo. Nunca te había visto tan plena y tan tranquila. Tan a gusto con tu vida y tus decisiones”.

“Seguiré valorando los buenos momentos, priorizando la familia y los afectos, saboreando la buena mesa y sintiendo el cuerpo vibrar cada vez que baile una canción que me recuerde a ti. Te amo fuerte Pachuca”, finalizó el mensaje.

La productora audiovisual de 39 años falleció el mes pasado tras ser atropellada en la comuna de Providencia por un conductor que se dio a la fuga.