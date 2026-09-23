Data Influye: Aprobación del pdte. Kast cae al 25% y llega a su nivel más bajo desde marzo

La medición de septiembre mostró un retroceso en la evaluación del mandatario y de su Gobierno respecto de agosto. En la evaluación de autoridades, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, obtuvo el mayor porcentaje de opiniones positivas.

La aprobación del presidente José Antonio Kast registró una importante caída durante septiembre, de acuerdo con la última encuesta Data Influye, elaborada por TúInfluyes y correspondiente a este mes.

Según el estudio, un 25% de los consultados aprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su Gobierno , mientras que un 62% la desaprueba y un 13% no aprueba ni desaprueba.

La cifra representa una caída de 11 puntos porcentuales en la aprobación presidencial respecto de agosto, cuando alcanzaba un 36%. En tanto, la desaprobación subió levemente desde un 61% hasta el actual 62%.

Evaluación del gobierno a la baja

Una tendencia similar se observa al consultar específicamente por la evaluación del Ejecutivo. Un 24% aprueba al actual Gobierno, frente a un 61% que lo desaprueba. Otro 15% declara que no aprueba ni desaprueba.

En comparación con agosto, la aprobación del gobierno retrocedió nueve puntos, desde un 33% hasta un 24%. La desaprobación, en tanto, pasó de 62% a 61%.

Los resultados también muestran diferencias según edad. La aprobación del gobierno llega al 15% entre las personas de 18 a 34 años, aumenta a 27% entre quienes tienen entre 35 y 54 años y alcanza un 30% en el grupo de 55 años o más. La desaprobación se ubica en 62%, 60% y 62%, respectivamente.





Iván Poduje lidera evaluación positiva entre autoridades

La encuesta también midió la opinión sobre las autoridades gubernamentales con un nivel de conocimiento superior al 35%.

En este apartado, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aparece con el mayor porcentaje de evaluación positiva, con un 29% de opiniones “muy buenas” o “buenas”, aunque registra al mismo tiempo un 33% de evaluaciones “muy malas” o “malas”.

Luego aparecen la titular de Salud, May Chomalí, con 27% de evaluación positiva y 16% negativa; Catalina Parot, con 25% positiva y 21% negativa; y Ximena Rincón, con 24% positiva y 48% negativa.

Más atrás se ubican Martín Arrau (23% positiva y 31% negativa), Ximena Lincolao (21% y 39%), José García Ruminot (21% y 20%) y Jorge Quiroz (20% y 46%).