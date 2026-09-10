“La rabia en respeto…”: María José Prieto compartió potente reflexión tras la muerte de su hermana Paz Ramírez

“Hablemos de amor”, señala una publicación que compartió María José, donde agradeció a su hermana y reflexionó sobre el duelo tras su muerte.

Este miércoles, María José Prieto compartió una potente reflexión a casi tres semanas de la muerte de su hermana, Paz Ramírez.

La productora, directora y guionista murió el pasado 23 de agosto en un accidente de tránsito en Providencia, donde fue atropellada.





¿Qué dijo María José Prieto?

A través de su cuenta de Instagram, María José compartió una publicación que señala: “Hablemos de amor”.

En esa misma línea, menciona: “Transformar la rabia en respeto, el dolor en aprendizaje y el resentimiento en paz ha sido, probablemente, el mayor acto de amor que he vivido”.

La actriz agregó un comentario que señala: “Gracias, Paz“, y finalmente concluyó: “La rabia en respeto por mí y mi familia”.

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