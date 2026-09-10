Extraditado desde Colombia: llegó a Chile el hombre acusado de ser el sicario del “Rey de Meiggs”

Alberto Carlos Mejía Hernández permaneció un año detenido en Colombia luego de abandonar Chile por un paso irregular.

Este jueves, arribó al país Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado de ser el sicario de José Felipe Reyes Ossa, más conocido como el “Rey de Meiggs”.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, llegó tras ser extraditado desde Colombia, donde fue detenido hace un año.

Cabe señalar que el imputado abandonó el país por un paso irregular luego de quedar en libertad tras un error administrativo en Gendarmería cuando debía cumplir prisión preventiva.





Sicario del “Rey de Meiggs” ya está en Chile

Pasadas las 15:00 horas de esta jornada, Mejía aterrizó en territorio nacional proveniente de un vuelo comercial desde Bogotá y fue escoltado por detectives de la PDI.

Luego fue trasladado a la Interpol, donde permanecerá hasta que sea llevado nuevamente a los tribunales de justicia y así retomar su prisión preventiva en Santiago 1.