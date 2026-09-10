Enel anuncia cortes de luz para este 11 de septiembre: Revisa las comunas afectadas

La compañía encargada del suministro eléctrico, informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que tres comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 11 de septiembre.

Según la empresa, se trata de interrupciones programadas y que se prolongarán por varias horas. En su mayoría, estos iniciarán alrededor de las 09:30 y 10:00 de la mañana y se extenderán hasta la tarde.

En lo que respecta a comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Cerrillos y Ñuñoa.





Revisa las comunas afectadas por corte de luz este viernes 11 de septiembre

Ñuñoa, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

Cerrillos, entre las 09:30 y las 15:30 horas.

Pudahuel, entre las 10:00 y las 15:00 horas.