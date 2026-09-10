“Falso ¡chantas!”: Marité Matus desmintió con tajante declaración los rumores de una nueva relación
El panelista Martín González había asegurado que Marité estaba en un nuevo romance e incluso mencionó que se iría pronto de viaje con él.
Este jueves, Marité Matus desmintió tajantemente los rumores que aseguraban que se encontraba en una nueva relación con un conocido empresario.
Esto, luego de que Martín González señalara en “No Es Lo Mismo” que ella “ya no está ni ahí con seguir peleando con Camilo Huerta”.
¿Qué dijo Marité Matus?
En esa misma línea, aseguró: “Quiere llevar la fiesta en paz” y “ya habría encontrado el amor”, detallando que se trataba de un reconocido empresario ligado a la televisión y la farándula.
“Agarraría un avioncito y se iría de viaje con su nueva pareja”, declaró González.
Sin embargo, este jueves, Marité fue lapidaria en su cuenta de Instagram y señaló: “Falso ¡chantas!”.
Finalmente, la mujer concluyó: “Me avisan quién es el afortunado que no lo conozco”.