¡La pieza que faltaba en el “Qatargate”! Luis Jiménez romperá el silencio EN VIVO este viernes en Primer Plano

Tras semanas de extensas polémicas entre Gala Caldirola y Cote López, Luis Jiménez llegará desde Qatar a contar toda su verdad en Primer Plano.

¡La versión que faltaba en la historia! Este viernes, Luis Jiménez llegará al estudio de Primer Plano en una entrevista exclusiva y contará su verdad tras el escándalo por infidelidad a Gala Caldirola.

El exfutbolista arribará a Chile desde Qatar, donde se encuentra trabajando como ayudante técnico de José Luis “Coto” Sierra.





Luis Jiménez romperá el silencio en Primer Plano

Jiménez se había mantenido completamente en reserva desde que se dio a conocer la infidelidad a Gala Caldirola con Cote López, donde incluso se quebró un plan de matrimonio.

El exfutbolista solo lanzó un breve comunicado al inicio de la polémica, mientras que Gala Caldirola y Cote López dieron su versión de los hechos en televisión e incluso se enfrentaron.

¿Cuál era su relación con Cote López? Luis se sincerará por completo en una de las entrevistas más esperadas.

¿Dónde y cuándo podrás ver la entrevista a Luis Jiménez?

Luis Jiménez estará este viernes 11 de septiembre en vivo en un nuevo capítulo de Primer Plano, el cual comenzará a las 22:30 horas, después de CHV Noticias.

Podrás sintonizarlo a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online, la app MiCHV e incluso el react con Max Araya mediante YouTube.