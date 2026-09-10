10/ 09/ 2026 19:54

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide arresto domiciliario por problemas de salud

La defensa de Cilia Flores, exprimera dama venezolana y esposa de Nicolás Maduro, pidió dejar la cárcel y continuar con el proceso judicial cumpliendo arresto domiciliario. El equipo legal argumenta que, desde su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, el estado de salud de la mujer de 69 años ha empeorado, sufriendo palpitaciones cardíacas y dolor abdominal, atribuibles a una supuesta afección cardíaca.