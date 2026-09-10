Tras pelea con Javier Fernández: Estación televisiva aclara situación laboral y contractual de Adriana Barrientos

El panelista Hugo Valencia leyó el comunicado oficial, donde aseguran que Adriana hizo uso de un permiso administrativo.

Este viernes, Hugo Valencia aclaró la situación de Adriana Barrientos en Zona de Estrellas, luego de los rumores que aseguraban que había sido despedida de la estación televisiva.

Esto, luego de una pelea en vivo con el periodista Javier Fernández en el mismo programa, donde se le acusó a Adriana de tener denuncias por Ley Karin.





¿Adriana Barrientos fue despedida?

Al respecto, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Hugo Valencia leyó el comunicado oficial del canal, en el cual aclaran la situación laboral y contractual de Barrientos.

“A la fecha, la señora Adriana Barrientos mantiene vigente su vínculo contractual con esta empresa, no habiéndose cursado desvinculación, despido ni término de contrato alguno en relación con su participación en Zona Latina”, detallaron.

En esa misma línea, aseguraron que “su ausencia temporal de pantalla obedece exclusivamente a un permiso administrativo del cual está haciendo uso la comunicadora”.

La estación televisiva también desmintió tajantemente los rumores divulgados en las últimas horas.

“Extendemos esta comunicación con el propósito de entregar certeza formal y evitar interpretaciones equívocas respecto al estatus jurídico y operativo de la relación entre las partes”, cerraron.