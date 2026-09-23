Aviso de bomba obliga a evacuar el Mall Plaza Oeste de Cerrillos

Personal del GOPE de Carabineros trabaja en el lugar.

Un amplio operativo que incluyó la evacuación total del Mall Plaza Oeste se generó en horas del mediodía de este miércoles, luego de un aviso de bomba al interior del recinto ubicado en Cerrillos.

La situación fue alertada a eso de las 13 horas, lo que derivó en un protocolo de seguridad, marcado por el desalojo de los trabajadores y clientes.

El centro comercial indicó que “se ha procedido a la evacuación preventiva a la espera de la determinación de la autoridad, con quienes trabajamos de manera colaborativa y coordinada, teniendo como principal preocupación la seguridad de visitantes y colaboradores”.

En ese sentido, personal del GOPE de Carabineros llegó hasta el lugar y ya encabeza las primeras diligencias.

Hasta el momento no hay información acerca del origen del aviso, así como tampoco del resultado del operativo.

En desarrollo…