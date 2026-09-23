23/ 09/ 2026 13:45

“Hemos sido víctimas del terrorismo”: Pdte. de Irán responde a Trump en la ONU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, encabezó la segunda jornada de alocuciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas que por estos días se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos. En su discurso, el mandatario del país islámico respondió a su par estadounidense, Donald Trump, quien señaló que llegan a un acuerdo o los “aniquilaría”. “Ayer el presidente de Estados Unidos nos describió como terroristas, cuando hemos sido víctimas del terrorismo. (…) Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin ningún fundamento jurídico, sin ningún motivo”, afirmó Pezeshkian, refiriéndose a Ali Jamenei, quien murió en febrero pasado durante un ataque aéreo en una ofensiva de Estados Unidos-Israel.