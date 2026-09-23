Sube el monto que reciben las personas casadas: Revisa si te corresponde el bono Bodas de Oro
Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar su matrimonio hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales. A continuación, el detalle.
El bono Bodas de Oro es un aporte en dinero para parejas que demuestren haber estado casadas por 50 años.
A quienes cumplan medio siglo de matrimonio, el Estado les hará entrega de este beneficio económico, que a partir del 1 de octubre de este año subirá de $463 mil a $482 mil pesos ($241 mil pesos para cada cónyuge vivo).
Quiénes acceden al Bono Bodas de Oro
Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar estar casadas hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales:
- No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal)
- Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares
- Convivir en el mismo hogar
- Acreditar residencia en territorio nacional por un periodo de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores
También tienen derecho al Bono Bodas de Oro las personas viudas que:
- Su cónyuge haya fallecido tras cumplir 50 años de matrimonio, en el año de plazo para solicitar el bono
- Su cónyuge falleció durante la tramitación del beneficio
¿Ya cumpliste 50 años casado/a? Así solicitas el beneficio
Si una pareja quiere iniciar el trámite para recibir el renovado monto de $482 mil pesos, debe hacerlo acercándose a una sucursal de ChileAtiende con ambas cédulas de identidad.
También existe la posibilidad de completar el trámite a distancia, mediante una videoatención, y enviando una fotografía de la cédula de identidad y cuentas bancarias por correo.
Si aún tienes dudas sobre cómo completar el proceso y no sabes si eres beneficiario/a o conoces a alguien que quiera hacer esas consultas, ChileAtiende cuenta con un call center (101) para corroborar la información.