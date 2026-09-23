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Sube el monto que reciben las personas casadas: Revisa si te corresponde el bono Bodas de Oro

Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar su matrimonio hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales. A continuación, el detalle.

CHV Noticias
Por CHV Noticias

El bono Bodas de Oro es un aporte en dinero para parejas que demuestren haber estado casadas por 50 años.

A quienes cumplan medio siglo de matrimonio, el Estado les hará entrega de este beneficio económico, que a partir del 1 de octubre de este año subirá de $463 mil a $482 mil pesos ($241 mil pesos para cada cónyuge vivo).

Quiénes acceden al Bono Bodas de Oro

Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar estar casadas hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales:

  • No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal)
  • Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares
  • Convivir en el mismo hogar
  • Acreditar residencia en territorio nacional por un periodo de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores

También tienen derecho al Bono Bodas de Oro las personas viudas que:

  • Su cónyuge haya fallecido tras cumplir 50 años de matrimonio, en el año de plazo para solicitar el bono
  • Su cónyuge falleció durante la tramitación del beneficio

¿Ya cumpliste 50 años casado/a? Así solicitas el beneficio

Si una pareja quiere iniciar el trámite para recibir el renovado monto de $482 mil pesos, debe hacerlo acercándose a una sucursal de ChileAtiende con ambas cédulas de identidad.

También existe la posibilidad de completar el trámite a distancia, mediante una videoatención, y enviando una fotografía de la cédula de identidad y cuentas bancarias por correo.

Si aún tienes dudas sobre cómo completar el proceso y no sabes si eres beneficiario/a o conoces a alguien que quiera hacer esas consultas, ChileAtiende cuenta con un call center (101) para corroborar la información.

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