Sube el monto que reciben las personas casadas: Revisa si te corresponde el bono Bodas de Oro

Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar su matrimonio hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales. A continuación, el detalle.

El bono Bodas de Oro es un aporte en dinero para parejas que demuestren haber estado casadas por 50 años.

A quienes cumplan medio siglo de matrimonio, el Estado les hará entrega de este beneficio económico, que a partir del 1 de octubre de este año subirá de $463 mil a $482 mil pesos ($241 mil pesos para cada cónyuge vivo).

Quiénes acceden al Bono Bodas de Oro

Para recibir este aporte, las parejas deben demostrar estar casadas hace 50 años y cumplir otros cuatro requisitos esenciales:

No estar separados o divorciados (término del matrimonio por cualquier causa legal)

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares

Convivir en el mismo hogar

Acreditar residencia en territorio nacional por un periodo de cuatro años dentro de los últimos cinco anteriores

También tienen derecho al Bono Bodas de Oro las personas viudas que:

Su cónyuge haya fallecido tras cumplir 50 años de matrimonio, en el año de plazo para solicitar el bono

para solicitar el bono Su cónyuge falleció durante la tramitación del beneficio

¿Ya cumpliste 50 años casado/a? Así solicitas el beneficio

Si una pareja quiere iniciar el trámite para recibir el renovado monto de $482 mil pesos, debe hacerlo acercándose a una sucursal de ChileAtiende con ambas cédulas de identidad.

También existe la posibilidad de completar el trámite a distancia, mediante una videoatención, y enviando una fotografía de la cédula de identidad y cuentas bancarias por correo.

Si aún tienes dudas sobre cómo completar el proceso y no sabes si eres beneficiario/a o conoces a alguien que quiera hacer esas consultas, ChileAtiende cuenta con un call center (101) para corroborar la información.