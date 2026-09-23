Anuncia corte de luz en siete comunas de Santiago: Revisa zonas afectadas y horarios

Las comunas afectadas son precisamente Conchalí, Las Condes, Renca, Cerro Navia, Estación Central, Maipú y La Florida, con cortes de energía que se extenderán de tres a siete horas.

Nuevos cortes de luz fueron anunciados por Enel para este miércoles 23 de septiembre en Santiago.

Las interrupciones de suministro fueron programadas por la compañía en sectores bien delimitados de siete comunas.

Las comunas afectadas son precisamente Conchalí, Las Condes, Renca, Cerro Navia, Estación Central, Maipú y La Florida, con cortes de energía que se extenderán de tres a siete horas.

Cortes de luz en siete comunas de Santiago hoy miércoles 23 de septiembre: Sectores y horarios

Conchalí: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 y las 14:30 horas.

Las Condes: desde las 10:30 y las 13:30 horas.

Las Condes: desde las 11:00 y las 17:00 horas.

Renca: desde las 11:00 y las 17:00 horas.

Cerro Navia: desde las 10:30 y las 16:30 horas.

Estación Central: desde las 10:15 y las 15:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 y las 16:00 horas.