Gendarmería confirma fuga de interno desde Centro de Educación y Trabajo (CET) de Talca

Se informó que la persona privada de libertad cumplía condena bajo un régimen orientado a la reinserción social.

Por la tarde de este martes se informó que un interno se fugó desde el Centro de Educación y Trabajo (CET) Semiabierto de Talca, región del Maule.

El hombre, quien cumplía condena bajo un régimen orientado a la reinserción social, abandonó el recinto durante la mañana de esta jornada.





“De inmediato la institución activó los protocolos establecidos para este tipo situaciones, coordinando acciones con Carabineros de Chile y el Ministerio Público, a fin de lograr su pronta ubicación”, informó a través de un comunicado Gendarmería de Chile.

Además, se agregó que se instruyó la realización de un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Comunicado de Gendarmería de Chile