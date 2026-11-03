03/ 11/ 2026 16:25

“No, no voy a entrar”: familiar de Martín Pérez revela nuevos antecedentes previo al secuestro

En conversación con CHV Noticias, la tía de Martín Pérez entregó nuevos antecedentes sobre el secuestro y posterior crimen del joven. La mujer señaló que la polola de la víctima tomó una crucial decisión al no ingresar al departamento junto al joven, a pesar de que la invitaron a pasar. “Él estaba con su novia afuera del departamento y llegó una persona que ahora está detenida y lo entró, quería que su novia también lo hiciera, pero ella no quiso y les dijo: ‘no, no voy a entrar’. Desde ahí mi sobrino no salió más”. Por último, la entrevistada acusó que al joven lo sacaron por el estacionamiento del edificio.