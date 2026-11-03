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“No, no voy a entrar”: familiar de Martín Pérez revela nuevos antecedentes previo al secuestro

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

En conversación con CHV Noticias, la tía de Martín Pérez entregó nuevos antecedentes sobre el secuestro y posterior crimen del joven. La mujer señaló que la polola de la víctima tomó una crucial decisión al no ingresar al departamento junto al joven, a pesar de que la invitaron a pasar. “Él estaba con su novia afuera del departamento y llegó una persona que ahora está detenida y lo entró, quería que su novia también lo hiciera, pero ella no quiso y les dijo: ‘no, no voy a entrar’. Desde ahí mi sobrino no salió más”. Por último, la entrevistada acusó que al joven lo sacaron por el estacionamiento del edificio.

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