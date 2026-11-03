Murió el popular cantante urbano JB The Voice: Artistas e influencers reaccionaron en redes

Juan Basso permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios desde el 19 de agosto, donde se sometió a varias operaciones tras sufrir una peritonitis aguda y una septicemia.

El cantante urbano e influencer chileno Juan Basso, conocido como JB The Voice, murió a los 35 años durante la madrugada de este martes 3 de noviembre.

El artista permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios desde el 19 de agosto, donde se sometió a varias operaciones tras sufrir una peritonitis aguda y una septicemia.

Basso había compartido en redes sociales parte de su proceso de recuperación. El 28 de agosto contó que ya había pasado por cinco operaciones. Casi dos meses después, el 25 de octubre, publicó un video en el que intentaba ponerse de pie desde una camilla. “Luchar por la vida no es fácil”, escribió.





Influencers y cantantes despiden a JB The Voice

El creador de contenido Diego González fue uno de los primeros en comunicar la noticia.

“Me quedo con nuestros momentos alegres, amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto”, escribió junto a una foto con el cantante.

Iván Martínez, representante y amigo de Basso, también lo recordó en redes sociales. “Descansa en paz, amigo… Siempre fuiste un luchador, siempre riendo. Te quiero mucho, amigo”, publicó.

El cantante Bayron Fire dedicó unas palabras al fallecido artista y envió un mensaje de apoyo a su familia.

“Vuela alto, JB The Voice. Ya no hay dolor en tu cuerpo, ahora estás descansando. Sé que tenías muchas ganas de seguir luchando. Solo le pido a Dios que le dé fuerzas a tu mamita y hermanas”, expresó.

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Por su parte, el ex chico reality Junior Playboy recordó que lo visitó el viernes recién pasado.

“Un grande, JB, quien nunca dejó sus sueños y nunca dejó de ser él para encajar”, escribió. También contó cómo lo vio durante ese encuentro: “Le saqué unas sonrisas este viernes al JB, pero percibía su dolor, agotamiento”.