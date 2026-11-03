03/ 11/ 2026 08:15

Estados Unidos vota en elecciones clave para Trump: encuestas dan ventaja a demócratas en el Congreso

En Estados Unidos se llevan a cabo las elecciones de medio término, consideradas clave para definir la configuración del poder legislativo de cara a las presidenciales de 2028. En estos comicios se eligen 35 escaños del Senado y la totalidad de los 435 miembros de la Cámara de Representantes, actualmente con mayoría republicana. El proceso es considerado un termómetro para la administración de Donald Trump. De acuerdo con las encuestas, los demócratas podrían recuperar el control de al menos una de las cámaras del Congreso.