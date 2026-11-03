Lluvia en Santiago este martes: a qué hora se esperan chubascos y en cuáles comunas

Según anticipó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, la jornada tendrá nubosidad parcial y una máxima de entre 20 y 21 °C. Revisa cómo estará el tiempo en los próximos días en la capital.

Los chubascos volverán a Santiago durante la tarde de este martes 3 de noviembre, según anticipó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, en CHV Noticias AM.

La jornada tendrá nubosidad parcial y una máxima de entre 20 y 21 °C.

¿A qué hora lloverá en Santiago este martes?

Las primeras gotas podrían caer después del mediodía, pero la mayor parte de la lluvia se concentraría entre las 15:00 y las 18:00 horas . “Son chubascos que en general van a ser de carácter débil durante esta jornada”, explicó Moncada.

En el centro de Santiago se esperan entre 1 y 2 milímetros, mientras que en el poniente apenas caerían algunas gotas.

Los mayores acumulados, de hasta 5 milímetros, se prevén en comunas como Las Condes, Lo Barnechea y La Reina, además de las partes altas de La Florida.

Los chubascos comenzarían a declinar hacia la noche. Cerca de las 22:00 horas, la temperatura rondaría los 14 °C.





¿Cómo estará el tiempo en Santiago los próximos días?

“A partir del día miércoles se estabiliza la atmósfera y vemos que las temperaturas suben bastante”, señaló Moncada.

Las mínimas se mantendrían entre 10 y 12 °C, mientras que las máximas repuntarían hacia el fin de semana.