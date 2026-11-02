02/ 11/ 2026 15:34

Siguen las lluvias en Santiago: revisa el pronóstico del tiempo para esta semana

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler anunció lluvias para esta semana en Santiago. “No se aombre si durante esta tarde caen algunas gotitas”. Además, la profesional agregó que este martes “las cantidades (de agua) va a ir variando. En la zona centro de Santiago se ven 3 milímetros, en la zona oriente de 5 a 10 milímetros y en cordillera podríamos tener hasta 20 milímetros”. Sin embargo, del miércoles en adelante, las temperaturas subirán paulatinamente llegando el viernes a los 27 grados.