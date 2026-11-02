“¡Desapareció!”: La explicación que le dio el banco a Paz Bascuñán por libreta de ahorros sin dinero

La actriz tenía una libreta que había sido abierta por su abuela en el año 1984 en BancoEstado. Sin embargo, hace días se llevó una gran sorpresa al intentar retirar el dinero.

Paz Bascuñán alertó a sus seguidores luego de que compartiera en redes sociales su experiencia al intentar recuperar el dinero de una antigua libreta de ahorros que conservaba desde hace más de cuatro décadas.

Según contó la actriz, la cuenta había sido abierta en el BancoEstado por su abuela en el año 1984 y durante todo este tiempo permaneció sin revisarla.

Por lo mismo, acudió a una sucursal bancaria con la intención de conocer cuánto dinero había acumulado durante todos estos años, pero se encontró con una inesperada respuesta.





Resulta que cuando consultó, la libreta ya no aparecía en el sistema y, luego de otras averiguaciones, finalmente le informaron que el saldo había desaparecido .

“Llegué al banco y la señora que me atendió me dijo: ‘¡Ay, pero si esta libreta ya no existe! Esta es muy antigua’. ‘Sí’, le dije yo. Me dijo: ‘¡Ay, puede que seas millonaria!’ Yo dije: ‘¡Ay, ojalá!’“, relató Bascuñán.

¿Por qué desapareció el dinero de la libreta de ahorros?

La explicación que la dieron a la actriz estaría relacionada con los cobros por mantención que comenzaron a aplicarse a la cuenta hace aproximadamente 14 años, según le informaron a la actriz en la sucursal bancaria.

En términos simples, el dinero que su abuela había depositado pudo haber generado intereses durante los primeros años. Sin embargo, con el paso del tiempo, los cargos por mantener la cuenta fueron descontándose del saldo disponible.

El problema se produce cuando esos cobros superan los intereses que genera el dinero ahorrado. En ese escenario, no solo se consumen las ganancias acumuladas, sino que también comienza a reducirse el capital original.

“¡Toda esa platita que mi abuela me puso desapareció! ¡Qué pena! Así es que esta libreta quedará como recuerdo“, agregó la actriz.